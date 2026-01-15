EEUU, Corea y Grecia prevén firmar un acuerdo naval trilateral

Photo : YONHAP News

Estados Unidos, Corea del Sur y Grecia prevén firmar próximamente un acuerdo trilateral en el sector naval, de acuerdo a lo señalado recientemente por el portal especializado en asuntos de la Unión Europea, Euractiv.Según el medio, la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, afirmó en un foro celebrado el martes 17 que los tres países suscribirán un acuerdo de cooperación en construcción naval, subrayando que establecer alianzas con países que Washington respeta y protege es una prioridad para el presidente Donald Trump.A través del medio, se señaló que, en una primera etapa, la cooperación se centrará en el sector de defensa y que la administración de Trump ha mostrado un fuerte interés en ampliar la colaboración con Grecia en materia de seguridad y energía.