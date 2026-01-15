Trump fija un plazo de entre diez y quince días para un acuerdo nuclear con Irán

Photo : YONHAP News

En medio de señales que apuntan a una posible ofensiva estadounidense contra Irán, el presidente Donald Trump fijó un plazo de entre diez y quince días para alcanzar un acuerdo nuclear con Teherán.Durante un discurso pronunciado el jueves 19 (hora local) en Washington, durante la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por su administración, Trump afirmó que, en el contexto de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, las conversaciones avanzan bien y que ambas partes mantienen una relación positiva. Sin embargo, el mandatario advirtió que es necesario lograr un acuerdo significativo y que, de lo contrario, podrían producirse consecuencias graves.En este sentido, Trump recordó el ataque contra instalaciones nucleares iraníes realizado en junio del año pasado y señaló que podría ser necesario "dar un paso más". Mientras tanto, Washington mantiene la presión sobre Teherán con el despliegue de un importante contingente militar en Oriente Medio, incluido un grupo de portaaviones.Antes del ataque del año pasado, Trump también había mencionado un plazo de dos semanas, pero la operación se ejecutó antes de que venciera ese periodo. Por ello no se descartaría una acción militar incluso antes de que concluya el nuevo plazo.