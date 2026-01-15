KOSPI supera los 5.800 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, prolongó el viernes 20 su fuerte tendencia al alza y cerró la sesión con un repunte del 2,31% respecto a la jornada anterior, situándose en 5.808,53 puntos. Esta es la primera vez que supera la barrera de los 5.800 puntos.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ cerró a la baja, con un retroceso del 0,58%, hasta situarse en 1.154,00 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó ligeramente frente al dólar estadounidense, que ganó 1,1 unidades y se cotizó a 1.446,6 wones por dólar al cierre de las operaciones.