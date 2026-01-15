Corea del Sur brilla en la pista corta y suma tres medallas en Milán-Cortina 2026

Photo : YONHAP News

El día 20 (hora local), el equipo de Corea del Sur sumó una medalla de oro y dos de plata en patinaje, subiendo al 13.º lugar en la clasificación general.La patinadora Kim Gil Li ganó el oro y Choi Min Jeong la plata, en la pista de hielo de Milán, Italia, durante la final femenina de 1.500 m en pista corta de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina d'Ampezzo 2026.A falta de dos vueltas, Choi Min Jeong avanzó al primer puesto y Kim Gil Li se colocó en el segundo, lo que desencadenó una intensa disputa entre ambas coreanas por la medalla de oro.Cuando restaba vuelta y media, el orden se invirtió. Tras avanzar por el interior, Kim Gil Li tomó rápidamente la delantera y cruzó la meta en primera posición, convirtiéndose en la nueva campeona olímpica de los 1.500 m en pista corta.Kim Gil Li y Choi Min Jeong cruzaron la línea de meta en primer y segundo lugar, con tiempos de 2 minutos 32,076 segundos y 2 minutos 32,450 segundos, respectivamente, en la final femenina de 1.500 m de patinaje de velocidad en pista corta, celebrada en el Milan Ice Skating Arena, obteniendo las medallas de oro y plata.Con este resultado, Choi Min Jeong alcanzó su séptima medalla olímpica, incluidas cuatro de oro, estableciendo un nuevo récord en la historia olímpica de Corea del Sur.Por su parte, en la final masculina del relevo de 5.000 m en pista corta, disputada previamente, Lim Jong Eon, Hwang Dae Jeon, Lee Jeong Min y Lee Jun Seo obtuvieron la medalla de plata con un tiempo de 6 minutos 52,239 segundos, al quedar en segundo lugar detrás del equipo de Países Bajos.