Corea finaliza Milán-Cortina 2026 en el decimotercer lugar del medallero general

Photo : YONHAP News

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 concluyeron tras 17 días de intensa competencia.Los 2.900 atletas de 92 Comités Olímpicos Nacionales se despidieron en la ceremonia de clausura celebrada en el Arena de Verona, Italia, el lunes 23 (hora de Corea), con la promesa de regresar a los Juegos Olímpicos de Invierno en los Alpes Franceses en 2030 dentro de cuatro años.Corea del Sur, que en esta versión de los Juegos envió una delegación de 130 personas, incluidos 71 atletas, ganó 3 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, ubicándose en el decimotercer puesto del medallero general.Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina comenzarán el 6 de marzo.