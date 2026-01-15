Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Deportes

Corea finaliza Milán-Cortina 2026 en el decimotercer lugar del medallero general

Write: 2026-02-23 08:08:52Update: 2026-02-23 08:48:06

Corea finaliza Milán-Cortina 2026 en el decimotercer lugar del medallero general

Photo : YONHAP News

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 concluyeron tras 17 días de intensa competencia.

Los 2.900 atletas de 92 Comités Olímpicos Nacionales se despidieron en la ceremonia de clausura celebrada en el Arena de Verona, Italia, el lunes 23 (hora de Corea), con la promesa de regresar a los Juegos Olímpicos de Invierno en los Alpes Franceses en 2030 dentro de cuatro años.

Corea del Sur, que en esta versión de los Juegos envió una delegación de 130 personas, incluidos 71 atletas, ganó 3 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, ubicándose en el decimotercer puesto del medallero general.

Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina comenzarán el 6 de marzo.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >