Política

Presidentes Lee Jae Myung y Lula da Silva se reúnen en Seúl

Write: 2026-02-23 08:46:44Update: 2026-02-23 10:23:07

Presidentes Lee Jae Myung y Lula da Silva se reúnen en Seúl

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung celebrará el lunes 23 una cumbre con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien a partir de esta fecha realizará una visita de Estado de tres días a Corea del Sur. 

En la oportunidad se tratarán una gran diversidad de temas, tales como comercio e inversiones, clima, energía, desarrollo espacial e industria de defensa, ciencia y tecnología, agricultura, educación y cultura, con el objetivo de reforzar aún más la cooperación entre Corea y Brasil.

Los mandatarios mantendrán primero una reunión con un número mínimo de asesores cercanos y luego una cumbre ampliada, para finalmente acudir juntos a una cena.

Lula da Silva es el primer jefe de Estado o de Gobierno que el presidente Lee Jae Myung recibirá en Cheongwadae, tras la mudanza de la Oficina Presidencial a esta instalación en diciembre de 2025.
