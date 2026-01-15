Presidentes Lee Jae Myung y Lula da Silva se reúnen en Seúl

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung celebrará el lunes 23 una cumbre con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien a partir de esta fecha realizará una visita de Estado de tres días a Corea del Sur.En la oportunidad se tratarán una gran diversidad de temas, tales como comercio e inversiones, clima, energía, desarrollo espacial e industria de defensa, ciencia y tecnología, agricultura, educación y cultura, con el objetivo de reforzar aún más la cooperación entre Corea y Brasil.Los mandatarios mantendrán primero una reunión con un número mínimo de asesores cercanos y luego una cumbre ampliada, para finalmente acudir juntos a una cena.Lula da Silva es el primer jefe de Estado o de Gobierno que el presidente Lee Jae Myung recibirá en Cheongwadae, tras la mudanza de la Oficina Presidencial a esta instalación en diciembre de 2025.