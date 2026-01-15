Incendios forestales estallan en Corea en medio de clima seco

Photo : YONHAP News

Una serie de incendios forestales estallaron en el país en medio de un clima seco y fuertes vientos, con 22 focos reportados desde el fin de semana pasado hasta la madrugada del lunes 23, cifra inusualmente alta para febrero.Según las autoridades, un incendio que comenzó a las dos de la mañana del lunes 23 en Danyang, provincia de Chungcheong del Norte, se extendió rápidamente a las localidades aledañas debido a ráfagas de viento de hasta seis metros por segundo, provocando órdenes de evacuación para residentes y excursionistas.En Yeongdeok, en la provincia de Gyeongsang del Norte, se desplegaron más de 100 efectivos tras declararse un incendio poco después de la medianoche, y las llamas principales se controlaron en aproximadamente tres horas y media.En Goseong, provincia de Gangwon, otro incendio forestal que se inició alrededor de las siete y veinte de la tarde del domingo 22, activó una respuesta temporal contra incendios de nivel 2, después de que las llamas fuesen avivadas por fuertes vientos en la zona. El incendio fue contenido aproximadamente dos horas después de su inicio, aunque las autoridades permanecen en alerta ante una posible reaparición.