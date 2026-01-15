Bessent afirma que los socios comerciales desean mantener acuerdo arancelario

Photo : AP / Yonhap

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró el domingo 22 (hora local), que los países que han firmado acuerdos comerciales con Washington desean mantenerlos pese al dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determina como ilegales la mayor parte de los aranceles globales implementados por el presidente Donald Trump.En una entrevista con la CNN, Bessent comentó que las autoridades de la Administración confirmaron tal voluntad en los contactos permanentes que realizan con los representantes comerciales de los principales socios comerciales de Estados Unidos. A la vez aclaró que el fallo dice que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA según sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles, sin embargo existen otras facultades conferidas a él.De hecho, el viernes 20, horas después de emitirse el dictamen de la Corte Suprema, Trump anunció la imposición de aranceles globales del 10% en virtud de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, agregando el sábado 21 que elevará los gravámenes al 15%, como una medida para mantener su política arancelaria.La sección 122 mencionada, faculta al presidente de Estados Unidos implementar aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días frente a desequilibrios en la balanza de pagos. Vencido ese período, es necesario el visto bueno del Congreso para extender la vigencia de los gravámenes.