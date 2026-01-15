Menú principal Ver contenido

Nacional

Incendio forestal en Hamyang sigue sin extinguirse por tercer día

Write: 2026-02-23 09:43:17Update: 2026-02-23 11:49:34

Incendio forestal en Hamyang sigue sin extinguirse por tercer día

Photo : YONHAP News

Un incendio forestal que estalló en Hamyang, en la provincia de Gyeongsang del Sur, sigue sin extinguirse afectando ya a una superficie de más de cien hectáreas.

El Servicio Forestal Nacional elevó a Nivel 2 su sistema de alerta por incendios y para continuar el combate del incendio, la Agencia Nacional de Bomberos ha movilizado equipos antiincendios provenientes incluso de provincias aledañas, como vehículos antiincendios con sistema de bombeo y camiones cisterna de Jeolla del Norte y del Sur.

Hacia las diez y media de la noche del domingo 22, la llama afectó a un área aproximada de 121 hectáreas, con un 40% del incendio extinguido. De la longitud de llama que era de 5,1 kilómetros, los bomberos lograron extinguir 2 kilómetros.

Pese a los esfuerzos, quedan todavía 3,1 kilómetros por reprimir, mientras el viento, los pronunciados desniveles en la constitución topográfica de la zona y la gruesa capa de hojas caídas en el suelo complican las actividades de combate.
