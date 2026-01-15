Kim Jong Un es reelegido secretario general del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

Kim Jong Un fue reelegido como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el puesto de más alto rango de esta organización.La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, cubrió la noticia el lunes 23 (hora local) y detalló que la decisión fue anunciada el día anterior, durante la cuarta jornada de sesiones del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, enfatizando en que este se trata de un hecho de gran relevancia que revalida el liderazgo de Kim Jong Un.Por su parte, el Partido de los Trabajadores argumentó la decisión con la explicación de que el dirigente ha logrado mejorar el potencial de la nación mediante el desarrollo nuclear, implicando que el régimen de Pyongyang seguirá impulsando el desarrollo de misiles y armas nucleares a partir de la reelección de Kim Jong Un.En el resumen de las conclusiones de las sesiones del domingo 22, se afirmó que Kim Jong Un aumentó la fuerza militar de Corea del Norte hasta un nivel suficiente como para contrarrestar cualquier amenaza o intento de invasión, y gracias a ello mejoró el nivel de disuasión del país con un sólido potencial nuclear.Al respecto, el secretario del partido, Ri Il Hwan, enfatizó que en la era actual no tiene sentido discutir qué es lo prioritario, si la defensa o la economía. Añadió que Corea del Norte se ha convertido en una nación fuerte a la que nadie puede intimidar con amenazas o sanciones, con lo que implicó que ahora están dadas las condiciones necesarias para alcanzar la prosperidad, sin renunciar al desarrollo nuclear.