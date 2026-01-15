Seúl reprueba a Tokio por celebración del

Photo : YONHAP News

Corea del Sur reprobó con fuerza al gabinete de Tokio por la celebración del llamado "Día de Takeshima" el domingo 22, una fecha que se conmemora en la prefectura de Shimane para alegar que las islas Dokdo pertenecen a Japón.Mediante una declaración emitida en nombre de su portavoz, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió a Japón suprimir de inmediato la celebración, al protestar contra el vecino país que insiste en reclamar su dominio sobre Dokdo. La cartera así lo hizo el mismo domingo 22 después de citar al ministro plenipotenciario de la Embajada de Japón en Seúl, Hirotaka Matsuo, para presentar quejas oficiales, por también enviar a la ceremonia a representantes de alto rango del Gobierno central.Las autoridades diplomáticas subrayaron que Dokdo es territorio coreano tanto en términos históricos y geográficos, como según el Derecho Internacional, por lo que Japón debe dejar de hacer reclamos injustos y aceptar la historia con humildad.El "Día de Takeshima" fue instaurado por la prefectura de Shimane en 2005 al cumplirse cien años de la anexión arbitraria de las islas Dokdo como zona administrativa perteneciente a Japón el 22 de febrero de 1905. Desde entonces la fecha se conmemora bajo la organización de ese Gobierno local, con asistencia de funcionarios del Gobierno central en Tokio desde hace trece años.