Japón vuelve a alegar ocupación ilegal de Dokdo por parte de Corea

Photo : YONHAP News

Las autoridades centrales y regionales de Japón han vuelto a alegar que Corea ocupa de forma ilegal las islas Dokdo.El comentario surgió el domingo 22 durante la ceremonia del "Día de Takeshima", organizada por la prefectura de Shimane, donde el viceministro parlamentario del Gabinete, Furukawa Naoki, enviado desde Tokio, sostuvo que Dokdo pertenece a Japón.Este alto cargo del Gobierno central afirmó que Corea insiste en alegar su dominio sobre dichos islotes, sin embargo su ocupación es ilegítima y por ende no puede ser tolerada. Agregó que Japón seguirá firme respecto a este asunto, para hacer presente al Gobierno surcoreano de que Dokdo es territorio japonés.La presencia de Furukawa en el acto por el "Día de Takeshima" se interpreta como una decisión que refleja las consideraciones que hace la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la reciente mejora de las relaciones con Seúl, ya que desistió de asignar como delegado del Gabinete a un funcionario de mayor rango. En 2025, cuando era candidata a líder del Partido Liberal Democrático, Takaichi había declarado que el representante del Gobierno central para dicha ceremonia podía ser una persona de rango superior al de ministro parlamentario.