Embajada recomienda a ciudadanos surcoreanos abandonar Irán

Photo : YONHAP News

La Embajada de Corea del Sur en Teherán emitió el domingo 22 a través de su página web una recomendación de evacuación a los ciudadanos surcoreanos residentes en Irán, mientras se plantea la posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos a ese país.Las autoridades diplomáticas previnieron a la comunidad coreana en Irán de los riesgos existentes, que incluye un posible ataque estadounidense y la correspondiente represalia por parte de Teherán. Advirtieron así de la escalada de tensión en la región, pidiendo a los ciudadanos abandonar el territorio iraní o cancelar sus viajes a esta nación de Oriente Próximo si tenían planes.Desde la Embajada también informaron que, en el peor de los casos, puede que la operación de aviones civiles se paralice, por lo que lo más recomendable es que se dirijan a otro país más seguro cuando aún haya disponibilidad de vuelos.Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano mantiene la alerta de viaje a todas las zonas de Irán en Nivel 3, que incluye recomendaciones de evacuación.