Surge polémica por pancarta con eslogan de victoria colgada en Embajada rusa

Photo : YONHAP News

Desde la mañana del lunes 23 permanece colgada en el exterior del edificio de la Embajada de Rusia en Seúl una pancarta con la frase "La victoria es nuestra", eslogan usado durante la Segunda Guerra Mundial y de controversia en el actual contexto de la guerra ruso-ucraniana.La instalación de la pancarta significa motivo de polémica, más todavía en consideración de que el martes 24 se cumplen cuatro años desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur ya transmitió a la representación rusa su preocupación por que un material de esa índole esté expuesto públicamente, acción que puede constituir una descortesía diplomática.No obstante, el Gobierno surcoreano no puede proceder a un retiro forzoso de la pancarta en cuestión, dada la Convención de Viena de 1961 que garantiza la inviolabilidad de los locales, agentes y documentos diplomáticos.