Comercio se esfuerza por que cambios en aranceles de EEUU no afecten a exportaciones

Photo : YONHAP News

El titular de Industria y Comercio, Kim Jeong Kwan, declaró el lunes 23 que se esforzará por que los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos no perjudiquen las exportaciones de Corea del Sur y que, a tal efecto, mantendrá consultas estrechas con las autoridades de Washington.El ministro reaccionó así al nuevo anuncio sobre aranceles del presidente Donald Trump, posterior al dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que define como ilegales gran parte de los aranceles globales impuestos por la Casa Blanca. Al mismo tiempo anticipó que pese a dicho fallo, la Administración de Trump no renunciará a la implementación de gravámenes a las importaciones y usará para ello otros recursos aparte de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA según sus siglas en inglés), que las autoridades judiciales estadounidenses determinaron que no autoriza al presidente a imponer aranceles.Kim afirmó que ante esta estrategia de Washington y la creciente incertidumbre en el panorama actual de comercio internacional, el Gobierno surcoreano hará todo lo que esté a su alcance para que nada afecte a las exportaciones del país. Asimismo, recalcó que las negociaciones entre ambos países sobre los proyectos de inversión surcoreana en Estados Unidos continúan sin alteraciones.