Rivalidad entre oficialismo y oposición aumenta de cara a elecciones regionales

Photo : KBS News

Faltan cien días para las elecciones regionales del 3 de junio y ya se intensifica la rivalidad entre los partidos, en especial entre el oficialista Partido Democrático, que considera los venideros comicios como "el juicio contra las fuerzas que apoyaron la rebelión del expresidente Yoon Suk Yeol", y el opositor Poder del Pueblo, que acusa al Gobierno de relegar a un segundo plano la economía y la seguridad nacional.En este contexto, el Partido Democrático adelantó el lunes 23 que avanzará en la votación y aprobación de las leyes para la reforma del Poder Judicial, como la propuesta de aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo y la enmienda al Estatuto del Tribunal Constitucional, que permitiría presentar recursos de apelación sobre veredictos ya validados por el Supremo.Respecto a otros proyectos legislativos, como la tercera reforma del Código de Comercio, la Ley sobre Prestaciones por hijos a cargo y la Ley Especial sobre Inversiones en Estados Unidos, los oficialistas afirmaron que esperan la colaboración de los opositores para la pronta ratificación.Poder del Pueblo, entretanto, consideró como negligente la actitud del Gobierno y del partido oficialista en asuntos relacionados con la economía y la seguridad nacional. En el marco de los reiterados mensajes que el presidente Lee Jae Myung ha lanzado contra la especulación inmobiliaria por redes sociales, el partido señaló que el mandatario debería preocuparse más por el comercio y el reto que plantea la política arancelaria de Estados Unidos.Desde la oposición afirmaron, también, que si bien el Gobierno se ensalza por sus logros económicos como el fortalecimiento de la Bolsa de Valores, los indicadores de empleo reflejan que la realidad no es lo que pintan.