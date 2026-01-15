Corea y Brasil acuerdan elevar relación bilateral a socios estratégicos

Photo : YONHAP News

En la cumbre celebrada por el presidente Lee Jae Myung con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Corea del Sur y Brasil acordaron elevar la relación bilateral a una de socios estratégicos, marcando este día un hito en la historia compartida por ambas naciones.En el comunicado de prensa conjunto emitido tras la reunión del lunes 23, Lee destacó el establecimiento del Plan de Acción Cuatrienal Corea-Brasil, que describió como una importante hoja de ruta que guiará la cooperación recíproca en política, economía e intercambio a nivel del sector privado durante los próximos años.Con ocasión de la cumbre, ambos líderes coincidieron en ampliar aún más la cooperación económica. Al respecto, el jefe de Estado surcoreano subrayó la necesidad de reanudar cuanto antes las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur.Además, se firmaron diez protocolos y memorándum de entendimiento, entre los que se incluye uno para reformar el intercambio de tecnologías agrícolas de próxima generación, así como otro sobre cooperación en regulación sanitaria que, según las previsiones de Lee, impulsará la exportación de cosméticos surcoreanos, productos que ya gozan de gran popularidad entre los consumidores brasileños.Ambos presidentes también hablaron de asuntos regionales e internacionales, y se comprometieron a defender la paz tanto de la península coreana como del mundo. En especial, el mandatario surcoreano destacó el protagonismo que tiene Brasil bajo el liderazgo de Lula da Silva en la lucha contra el cambio climático y el movimiento de restitución del multilateralismo.