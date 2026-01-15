Menú principal Ver contenido

Política

Cumbre Corea-Brasil promueve cooperación en minerales y seguridad alimentaria

Write: 2026-02-23 14:35:26Update: 2026-02-23 15:37:27

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Brasil firmaron nueve memorandos de entendimiento y un convenio con ocasión de la cumbre celebrada el lunes 23 entre los presidente Lee Jae Myung y Luiz Inácio Lula da Silva. 

El convenio establecido entre ambos países versa sobre intercambios en comercio y producción, contemplando la creación de una comisión conjunta de asuntos económicos, que servirá como un canal de diálogo de alto nivel para los debates relacionados con comercio e inversiones, inteligencia artificial y economía digital, bioindustria y sector ecológico, suministro de minerales críticos y agricultura.

Por otra parte, de los memorandos de entendimiento destaca el de diálogo económico y financiero, que propone institucionalizar las reuniones sobre estos temas para una mayor cooperación bilateral en escenarios multilaterales, así como los firmados para fomentar los intercambios agrícolas, sanitarios y científico-tecnológicos.

Al respecto, se incluyen el memorando de entendimiento que apuesta por la colaboración bilateral en los campos de bioingeniería y transformación digital, y el de cooperación agroalimentaria cuyo objetivo es promover la seguridad alimentaria y garantizar una mayor estabilidad en la cadena de suministros, además de otros sobre la regulación relativa a cosméticos y productos médicos o farmacológicos y sobre el combate a la delicuencia transnacional.
