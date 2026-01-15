Exportaciones alcanzan nuevo récord de febrero con aumento del 134% en chips

Photo : YONHAP News

Las exportaciones de Corea del Sur crecieron más del 23% entre el domingo 1 y el viernes 20 de este mes en comparación con el mismo período de 2025, estableciendo un nuevo récord de febrero.El Servicio Nacional de Aduanas dio a conocer el lunes 23 que en los veinte primeros días del mes el país exportó 43.500 millones de dólares, un 23,5% más que hace un año. La tasa de aumento sería mayor, del 47,3%, si se calcula el volumen diario de bienes enviados a mercados extranjeros, tomando en cuenta solo los días laborables.Los productos más exportados en lo que va de febrero son los semiconductores y los accesorios para ordenadores: las exportaciones de estos bienes ganaron respectivamente un 134,1% y un 129,2%. Por el contrario, las de automóviles y autopartes decrecieron un 26,6% y un 20,7%.Por destino, aumentaron las exportaciones hacia China un 30,8%, al mercado estadounidense un 21,9%, a Vietnam un 17,6% y a la Unión Europea un 11,4%. La balanza de comercio exterior registra así un superávit de 4.900 millones de dólares en lo que va del mes, también con un aumento de las importaciones que totalizaron entre 38.600 millones de dólares en el mismo período.