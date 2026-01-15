Riesgo de incendios forestales sigue alto por tiempo seco y viento

Photo : YONHAP News

Mientras persisten el clima seco y fuertes vientos en muchos puntos del país, el riesgo de incendios forestales se mantiene en niveles altos. Se pronostica que la noche del lunes 23 será el momento más crítico, ya que el martes 24 la sequedad del aire disminuirá gracias a las precipitaciones previstas para ese día.Según las predicciones, entre el martes 24 y el miércoles 25 habrá nevadas máximas de entre 7 y 10 centímetros en las áreas montañosas al noreste de Corea, así como en las zonas al interior de la región suroriental.El martes 24 por la mañana, la temperatura oscilará entre -6ºC a 5ºC, mientras que por la tarde marcará máximas de entre 3ºC y 9ºC.