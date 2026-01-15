Menú principal Ver contenido

Cultura

Write: 2026-02-23 15:11:14Update: 2026-02-23 16:55:31

Eclipse "Luna de Sangre" se podrá ver el 3 de marzo

Photo : YONHAP News

El martes 3 de marzo la luna se teñirá de rojo sangre al coincidir un eclipse total con la primera luna llena del año según el calendario lunar.

El eclipse comenzará en Corea a las 8:04 de la noche, terminando a las 10:17. El fenómeno podrá ser observado desde cualquier punto del país y para este fin, el Museo Nacional de Ciencia de Gwacheon organizará una actividad especial para seguirlo junto con un público de todas las edades, tanto desde el observatorio astronómico como en su planetario. 

La última vez que un eclipse lunar total coincidió con la primera luna llena del año según el calendario lunar fue hace 36 años, en 1990. 
