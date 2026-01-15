Menú principal Ver contenido

El KOSPI cierra en 5.846 puntos tras brusca subida a inicio de jornada

Write: 2026-02-23 15:55:12Update: 2026-02-23 16:28:31

El KOSPI cierra en 5.846 puntos tras brusca subida a inicio de jornada

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el lunes 23 en 5.846,09 puntos al frenar hacia la tarde la brusca subida ocurrida al inicio de la jornada, cuando superó por primera vez en la historia el umbral de las 5.900 unidades. Así, registró un aumento del 0,65% respecto al viernes 20 de la semana pasada. 

El parqué paralelo KOSDAQ, en cambio, retrocedió con un descenso del 0,17%, con lo que finalizó operaciones en 1.151,99 puntos. 

En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 6,6 unidades y culminó la sesión en 1.440 wones por dólar. 
