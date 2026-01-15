Incendio forestal en Miryang se extiende por segundo día

Photo : YONHAP News

El incendio forestal en Miryang, provincia de Gyeongsang del Sur, continuó propagándose por segundo día.El Servicio Forestal de Corea informó que el incendio estaba controlado en un 70% a las 8:20 de la mañana del martes 24. Durante la noche, las autoridades movilizaron a más de 600 personas y cerca de 160 equipos para evitar que las llamas alcanzaran zonas residenciales, mientras que más de 30 helicópteros fueron desplegados al amanecer para intensificar los esfuerzos de contención del incendio principal.El incendio forestal se desató en medio de un clima seco y fuertes vientos. Debido a que comenzó a las 4:00 de la tarde, poco antes del anochecer, se produjo un retraso significativo en las operaciones aéreas, lo que impidió que las autoridades forestales pudieran frenar el avance del fuego durante la noche.Ante la propagación del incendio, 184 personas, incluyendo residentes de tres aldeas y pacientes de hospitales de ancianos, fueron evacuadas a una escuela primaria y a los varios centros comunitarios. Hasta el momento no se han reportado víctimas.