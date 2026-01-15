Menú principal Ver contenido

Kim Yo Jong es promovida a directora del Partido de los Trabajadores norcoreano

Write: 2026-02-24 09:00:30Update: 2026-02-24 09:11:25

Kim Yo Jong es promovida a directora del Partido de los Trabajadores norcoreano

Photo : YONHAP News

Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un, ha sido promovida de subdirectora a directora del Partido de los Trabajadores norcoreano, además de ser reelegida como miembro del Politburó, el máximo órgano de toma de decisiones del partido.

Según informó el martes 24 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Kim fue nombrada directora durante la primera reunión plenaria ampliada del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, aunque no se dio a conocer de qué departamento estará a cargo. Como subdirectora, la hermana de Kim Jong Un dirigió antes el Departamento de Propaganda. 

Junto a Kim Yo Jong fueron reelegidos como miembros del Politburó el primer ministro del Gabinete Pak Tae Song y el secretario del partido Jo Yong Won, mientras que Kim Jae Ryong y Ri Il Hwan fueron nombrados miembros por primera vez.
