Trump anticipa represalia contra países que intenten revocar acuerdo comercial

Photo : YONHAP News

Donald Trump anticipó el lunes 23 (hora local) la imposición de aranceles más altos a países que intenten aprovechar el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó ilegales gran parte de los aranceles adicionales establecidos por la Casa Blanca.El presidente estadounidense escribió en la red social Truth Social, que cualquiera que pretenda usar a su favor el absurdo fallo de la Corte Suprema, se enfrentará a gravámenes más elevados y otras medidas de represalia mucho más duras.Su comentario se interpreta como una advertencia de adoptar aranceles sancionarios contra los estados que firmaron un acuerdo comercial con Washington y traten de revocar el pacto, tras haber ya prometido invertir en Estados Unidos o comprar productos estadounidenses a cambio de una rebaja arancelaria.En la publicación, el mandatario incluyó la expresión tomada de la jerga comercial, buyer beware, traducida como "a riesgo del comprador", para implicar que de romperse el acuerdo comercial, la contraparte será responsable y no él o Estados Unidos.