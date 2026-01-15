Sector mediático coreano demanda a OpenAI por violación de propiedad intelectual

Photo : YONHAP News

Las tres mayores cadenas de radio y televisión de Corea del Sur —KBS, MBC y SBS— interpusieron el lunes 23 ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra OpenAI, la empresa desarrolladora del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT.Esta es la primera demanda surgida dentro del sector mediático surcoreano contra una compañía tecnológica global especializada en IA, en la que, en específico, los demandantes alegan que OpenAI usó sin autorización sus contenidos informativos para el aprendizaje del chatbot y la generación de datos por parte del mismo, lo que constituye una violación de sus derechos de propiedad intelectual.Además, los demandantes afirmaron que mientras obtiene ganancias astronómicas mediante el servicio de ChatGPT, OpenAI estableció acuerdos de licencia para uso de contenidos con agencias de noticias y otros medios de comunicación, y que esto significa que la compañía es consciente de que es necesario un contrato legítimo y efectivo de licencia para utilizar las noticias producidas por medios informativos como material para el desarrollo y operación de sistemas de IA generativa.Las tres cadenas surcoreanas de radio y televisión aclararon que hasta ahora OpenAI ha rechazado negociar con ellos al respecto, manteniendo una política de propiedad intelectual discriminatoria.