Kim Jong Un anuncia otros cinco años de lucha para una Corea del Norte más fuerte

Photo : YONHAP News

El dirigente norcoreano Kim Jong Un declaró el lunes 23 durante el Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, que nada ni nadie podrá detener el paso de Corea del Norte hacia el progreso, aunque no emitió mensajes concretos sobre política exterior.La intervención de Kim fue difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el martes 24, al destacar el anuncio que hizo el líder respecto al inicio de otros cinco años de lucha para mejorar la capacidad nacional, donde la principal energía motora será la grandeza del pueblo norcoreano, tal y como ocurrió en el último tiempo marcado por el esfuerzo y la superación. En este sentido, Kim recalcó la necesidad de desechar lo desfasado, así como las malas prácticas, para estimular la creatividad y la innovación.Sin embargo, en su intervención Kim Jong Un no hizo mención alguna de Estados Unidos o Corea del Sur. Por lo pronto se estima que la línea que seguirá la política exterior del régimen de Pyongyang podría darse a conocer a través del documento que recogerá las conclusiones derivadas de las sesiones del congreso, en torno a los planes y objetivos del país para los próximo cinco años.