Delegado de Seúl de asuntos nucleares llama a Pyongyang a retomar diálogo

Photo : YONHAP News

El delegado del Gobierno surcoreano para las negociaciones de asuntos nucleares norcoreanos, Jeong Yeon Doo, hizo el lunes 23 (hora local) un llamado a Corea del Norte a volver a la mesa de diálogo y a respetar tanto el Tratado de No Proliferación, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.El representante de Seúl así se expresó en la reunión de alto nivel sobre desarme organizada en Ginebra, al enfatizar el compromiso de Corea del Sur a lograr la desnuclearización de la península coreana y promover la paz mediante una estrecha cooperación con la comunidad internacional. Comentó que es consciente de que el alcance de dichas metas requerirá tiempo, por lo tanto la propuesta de las autoridades surcoreanas es impulsar un desarme nuclear por etapas en base a lo que se negocie con Pyongyang.En cuanto a la situación de seguridad internacional y el sistema mundial de no proliferación, Jeong evaluó que existen muchas realidades que los desafían, como el insuficiente control armamentístico entre las naciones poseedoras de armas atómicas y las crecientes amenazas nucleares. Enfatizó que ante estos retos es necesario que los estados nucleares actúen con mayor transparencia y dialoguen para construir relaciones de confianza más sólidas.