Rogers testifica a puerta cerrada ante panel de la Cámara de EEUU por caso Coupang

Photo : YONHAP News

Harold Rogers, director ejecutivo interino del gigante de comercio electrónico Coupang, asistió el lunes 23 (hora local) a una sesión a puerta cerrada ante el Comité Judicial de la Cámara de Estados Unidos, mientras continúa la investigación sobre la filtración masiva de datos de la compañía en 2025.En la oportunidad, Rogers testificó durante aproximadamente siete horas en el Edificio de Oficinas del Congreso Rayburn House en Washington. Tras la sesión, se retiró sin responder a las preguntas de los periodistas respecto a la investigación.A principios de febrero, el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, y el presidente del subcomité, Scott Fitzgerald, citaron a Rogers, criticando el trato "discriminatorio" del gobierno surcoreano a las empresas estadounidenses.La audiencia del lunes 23 se produjo mientras la administración de Trump considera mecanismos arancelarios alternativos, incluyendo la Sección 301 de la Ley de Comercio, después de que la Corte Suprema anulara la mayoría de los gravámenes de Trump, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de que el testimonio se utilice en futuras medidas comerciales.