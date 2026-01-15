Corea y Brasil impulsan intercambio en sector de medios y comunicaciones

Photo : YONHAP News

Corea y Brasil impulsarán la cooperación en el sector de las comunicaciones para un mayor intercambio de tecnologías y contenidos, según se dio a conocer tras la reunión celebrada en Seúl el martes 24 entre el presidente de la Comisión Coreana de Medios y Comunicaciones, Kim Jong Cheol y el ministro de Comunicaciones brasileño, Frederico de Siqueira Filho.En esta instancia, las autoridades conversaron sobre la experiencia acumulada por Corea del Sur en el proceso de comercialización de transmisiones televisivas de ultra alta definición (UHD) y la asistencia que podría brindar a Brasil, que planea implementar la TV 3.0, un sistema de televisión de próxima generación diseñado para fusionar la transmisión tradicional con internet.La reunión abordó también la fuerte penetración de nuevos medios, como las plataformas de streaming y de compra directa de contenidos desde la pantalla, y ambos representantes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación internacional para los cambios actuales y los que se avecinan en el sector mediático.En este contexto, Kim atribuyó una especial importancia al encuentro con el ministro de Comunicaciones de Brasil, al destacar el gran protagonismo que tiene el país sudamericano en las iniciativas de innovación dentro del mercado mundial de los medios. Afirmó que a partir de esta oportunidad se generará una sinergia entre Corea del Sur y Brasil para potenciar el sector de las comunicaciones.