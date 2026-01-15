Yoon Suk Yeol apela sentencia de cadena perpetua por rebelión

Photo : YONHAP News

El expresidente Yoon Suk Yeol, condenado en primera instancia a cadena perpetua por tramar una rebelión recurriendo sin fundamento a la ley marcial, presentó un recurso para apelar esta sentencia.Los abogados de Yoon explicaron el martes 24, que la apelación refleja la obligación que siente el exmandatario de cuestionar los errores jurídicos o malinterpretaciones de las leyes establecidas que pudieron haberse cometido en torno al juicio en su contra. Al respecto, agregaron que su defendido no se callará, por un lado, sobre la insuficiencia de fundamentos con que la Fiscalía lo imputó, así como sobre el dictamen que el tribunal de primera instancia dictó con base a esos fundamentos y el trasfondo político detrás del caso.Al dictar sentencia contra Yoon, el tribunal responsable falló que claramente, al ordenar la movilización del Ejército para bloquear la Asamblea Nacional, el objetivo del expresidente fue neutralizar las funciones parlamentarias, lo que constituye un acto de rebelión contra la patria conforme al Código Penal.Asimismo, el tribunal rechazó la alegación de la defensa que sostuvo que el expresidente había declarado el estado de excepción la noche del 3 de diciembre para superar una emergencia nacional y defender la libre democracia. Pese a ello, el órgano judicial condenó a Yoon a cadena perpetua en vez de a pena de muerte como lo había solicitado la Fiscalía, al considerar la falta de meticulosidad en los planes del expresidente y las pruebas circunstanciales que muestran su reticencia sobre el uso de la fuerza.