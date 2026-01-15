Seúl concentrará esfuerzos en reactivar diálogo intercoreano sobre temas humanitarios

Photo : YONHAP News

La viceministra de Relaciones Exteriores, Kim Jina, declaró el lunes 23 (hora local) desde Ginebra, que se esforzará por reactivar el diálogo intercoreano sobre temas humanitarios, incluida la situación de las familias separadas por la guerra y de ciudadanos detenidos en Corea del Norte, como secuestrados y prisioneros de guerra.Su alocución se produjo durante una reunión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde afirmó que Corea del Sur se compromete a cooperar de cerca con la sociedad global para promover los derechos fundamentales de los habitantes norcoreanos.La autoridad mencionó también las campañas internacionales contra la violencia sexual, destacando de forma puntual la voluntad del Gobierno surcoreano para reivindicar el honor y la dignidad de las mujeres que fueron explotadas sexualmente por el Ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial.En cuanto al mandato de Corea del Sur como miembro del Consejo que se extiende hasta 2027, la viceministra comentó que durante el tiempo que queda, el país contribuirá activamente a la defensa de los derechos humanos, así como a la consolidación de los estándares globales.Presentó, en esta línea, las ideas que tiene el Gobierno para lograr un acceso a las nuevas tecnologías que respeten los derechos básicos de todas las personas y que contribuyan a superar la brecha de desarrollo entre las naciones del mundo.