Corea gana impugnación de arbitraje sobre disputa inversor-Estado con Elliott

Photo : YONHAP News

El Gobierno de Corea del Sur ganó el lunes 23 la impugnación de la sentencia de arbitraje de la disputa inversor-Estado con el fondo de cobertura estadounidense Elliott, respecto al litigio por una fusión empresarial ocurrida en 2015 de las dos filiales de Samsung, Samsung C&T y Cheil Industries.Al iniciar la disputa en 2018, el fondo Elliott, que era accionista minoritario de Samsung C&T, alegó que la fusión se había efectuado con el aval del accionista mayoritario de la compañía, el Servicio Nacional de Pensiones, pese a su oposición. Sostuvo que en este proceso el Gobierno surcoreano había ejercido presión y que el fondo había sufrido pérdidas porque la operación provocó el descenso del precio de las acciones de Samsung C&T.Al respecto, el Tribunal Permanente de Arbitraje, tras examinar la relación de los hechos, dictaminó a favor de Elliott al ordenar al Estado surcoreano entregar al fondo una indemnización multimillonaria por daños y perjuicios, que para junio de 2023 había ascendido hasta 160.000 millones de wones debido a los intereses por la demora en el pago. Poco después, el Gobierno de Corea apeló la sentencia y solicitó la impugnación de la decisión en Reino Unido, donde reside la jurisdicción legal de la disputa. Así, en julio de 2025 el Tribunal de Apelación de ese país admitió el recurso presentado por Corea del Sur revocando la sentencia de primera instancia que lo había desestimado, para devolver el caso al Tribunal Superior.Finalmente, este lunes 23 las autoridades judiciales británicas anularon parte del fallo y regresaron el caso para una revisión a nivel del Tribunal de Arbitraje. Para emitir esta decisión aceptaron el alegato presentado por el Gobierno surcoreano, que afirmó que el Servicio Nacional de Pensiones, aunque una entidad pública, posee estatus de persona jurídica independiente separado del Estado, por lo que sus decisiones no dependen enteramente del Gobierno.