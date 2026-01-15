Defensa rechazó realizar maniobras con EEUU y Japón alrededor del Día de Takeshima

Photo : YONHAP News

Corea del Sur rechazó la propuesta de Estados Unidos de efectuar maniobras aéreas con Japón entre el 15 y 18 de febrero, considerando la cercanía de estas fechas y la del Día de Takeshima, una conmemoración que el gobierno local de una prefectura japonesa realiza cada 22 de febrero para continuar con los reclamos infundados sobre las islas Dokdo.Al respecto, varias fuentes de Seúl informaron que tras expresar su negativa, el Ministerio de Defensa surcoreano sugirió reprogramar los ejercicios militares para después del domingo 22. Sin embargo, Estados Unidos notificó que llevaría a cabo los ejercicios por su cuenta en esta oportunidad.Así, las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur realizaron maniobras el miércoles 18 de febrero en el mar Amarillo, mientras que el lunes 16 y miércoles 18 llevaron a cabo entrenamientos conjuntos con Japón en el mar del Este y el mar de la China Oriental, respectivamente.El Ministerio de Defensa aclaró que no se trata de una exclusión del país de los ejercicios tripartitos, ya que los recientemente ejecutados por Estados Unidos y Japón no forman parte del esquema de maniobras conjuntas combinadas entre las tres naciones.