Oficialismo y oposición no logran zanjar diferencias en torno a proyectos legislativos

Photo : KBS News

El desacuerdo entre oficialismo y oposición persiste en torno a varios proyectos legislativos que actualmente son motivo de controversia en Corea del Sur.El gobernante Partido Democrático anticipó que procederá a votar las propuestas cuya aprobación sigue pendiente en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del martes 24, incluidas aquellas que objeta el opositor Poder del Pueblo, como los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial.Los máximos dirigentes del Democrático sostuvieron que la oposición se resiste solo por resistir y que su falta de cooperación retrasa la promulgación de leyes directamente vinculadas con el bienestar ciudadano, como la relativa a las prestaciones por hijos a cargo.Por su parte, Poder del Pueblo declaró que varias de las leyes impulsadas por el oficialismo van en contra de la Constitución, en particular las relacionadas con la reforma judicial que, según su criterio, solo buscan proteger a políticos del Partido Democrático.Al respecto, advirtieron que si el oficialismo continúa con las deliberaciones y votación de los mismos durante la sesión plenaria de la Asamblea, recurrirán al filibusterismo para impedir su aprobación.