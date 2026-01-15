Menú principal Ver contenido

Clima casi primaveral se percibirá el miércoles por la tarde

Write: 2026-02-24 14:44:53Update: 2026-02-24 15:42:51

Photo : YONHAP News

El martes 24 se registraron precipitaciones en gran parte del país y se prevé que continúen. Hasta el miércoles 25, en las zonas centro y sur lloverá entre 20 y 70 milímetros, mientras que en Gangwon, Chungcheong, el área suroccidental y el sureste del país se pronostican nevadas con acumulaciones máximas de entre 7 y 10 centímetros.

Se espera que las precipitaciones contribuyan a reducir la sequedad del aire, especialmente en las zonas interiores de las provincias de Gyeongsang del Norte y Gyeongsang del Sur, donde los incendios forestales son frecuentes.

El miércoles 25, las temperaturas matinales oscilarán entre -6ºC y 7ºC, lo que supone un descenso de entre dos y cinco grados respecto al martes 24. Sin embargo, la temperatura subirá por la tarde hasta situarse entre 9ºC y 16ºC, por lo que en varias regiones del país se percibirá un clima casi primaveral.
