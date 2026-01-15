KOTRA operará un stand de Corea en el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona

La Agencia Coreana para la Promoción del Comercio y las Inversiones (KOTRA, según su acrónimo en inglés) operará un stand junto con el Ministerio de Industria y Comercio en el Congreso Mundial del Móvil (MWC) de Barcelona, una de las mayores ferias electrónicas y tecnológicas del mundo.Este año la cita se dará del 2 al 5 de marzo y en el stand de KOTRA participarán 10 entidades de apoyo al comercio y la industria de tecnologías de la información y la comunicación, así como 131 empresas privadas. A parte de las compañías que exhibirán sus productos e innovaciones en el stand, estarán presentes Samsung Electronics, además de las empresas de telecomunicaciones KT, SKT y LG Uplus.Asimismo, tantearán posibilidades de expansión internacional varias startups, como Lancode, desarrolladora de plataformas de automatización del trabajo dotadas de inteligencia artificial, al igual que CIT, que por su placa de circuito de fibras de vidrio revestida con cobre para semiconductores, recibió el premio a la innovación en la CES 2026, la otra gran feria del sector tecnológico que se realiza en Estados Unidos.Se estima que a la edición 2026 del Congreso en Barcelona acudirán los representantes de más de 2.900 empresas, entre ellas grandes empresas de tecnología, compañías de telecomunicaciones y productores de equipos de redes, y más de 100.000 espectadores.