Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, registró un fuerte subibaja en la jornada del martes 24. Si bien en un momento del día retrocedió hasta por debajo de las 5.800 unidades, logró repuntar hacia la tarde para finalmente culminar la sesión con un aumento del 2,11% respecto al lunes 23, alcanzando un nuevo récord de 5.969,64 puntos.Igualmente subió el parqué paralelo KOSDAQ, en su caso un 1,13%, con lo que cerró la jornada en 1.165 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 2,5 unidades y finalizó operaciones en 1.442,5 wones por dólar.