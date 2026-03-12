Salud declara cero tolerancia a prácticas desleales en mercado médico

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La ministra de Salud y Bienestar, Jeong Eun Kyeong, declaró el martes 7 que tendrá cero tolerancia con quienes incurran en prácticas desleales que perturben el mercado de productos médicos, directamente relacionados con la vida y salud de los ciudadanos.Fue especialmente tajante al hablar de carteles de precios o manipulación al coordinar las entregas de los productos terminados, advirtiendo que quienes cometan estas acciones podrían ser penalizados con sanciones administrativas o multas de hasta un 20% de sus ventas.Jeong afirmó que para conocer en tiempo real los niveles de oferta y demanda de productos médicos, ha empezado a recibir informes diarios de seis de las principales asociaciones médicas y farmacéuticas del país, sobre lo que hace falta en las primeras líneas de atención al paciente.La ministra detalló que en el caso de los portasueros fabricados a partir de la nafta, las autoridades ya aseguraron una cantidad suficiente de ese material para al menos tres meses. Igualmente, se están tomando medidas para priorizar los suministros para la manufacturación de productos médicos como envases farmacéuticos y jeringas.