Fotos satelitales muestran nueva instalación para enriquecer uranio en Yongbyon

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Beyond Parallel, el sitio web especializado en Corea del Norte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, divulgó el lunes 13 que están por completarse las obras de una nueva instalación para enriquecer uranio en el complejo nuclear de Yongbyon.La información se basa en fotos satelitales tomadas el 2 de abril, que dejan entrever que la construcción casi terminó, como un edificio anexo que se sospecha alberga el generador eléctrico de reserva y un garaje.Los encargados del sitio web informaron que la construcción comenzó a mediados de diciembre de 2024, mientras que las obras exteriores finalizaron a inicios de junio de 2025. Sospechan que en este momento las obras de interiores estarían en la última fase.La nueva instalación se ubica a 480 metros al noreste del laboratorio radioquímico del centro de Yongbyon, cuya función principal es reprocesar combustible nuclear usado. También está a 1.800 metros al norte del antiguo separador centrífugo del complejo.