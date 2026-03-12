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Corea obtiene medallas en pruebas por equipos de Copa Mundial de Esgrima

Write: 2026-04-21 10:14:27Update: 2026-04-21 10:39:14

Corea obtiene medallas en pruebas por equipos de Copa Mundial de Esgrima

Photo : YONHAP News

Corea del Sur obtuvo medallas en las pruebas por equipos de las competiciones del circuito de torneos de la Federación Internacional de Esgrima, realizadas para sumar puntos en el ranking mundial. 

Primero, la selección masculina de sable se adjudicó la medalla de oro en la Copa Mundial, organizada en la ciudad italiana de Padua. Se trata de la segunda victoria conseguida en equipo después de la lograda en enero, en la edición que tuvo lugar en Salt Lake City, Estados Unidos. 

La selección femenina, por su parte, se colgó la medalla de plata en la Copa Mundial en Atenas, capital de Grecia. Las esgrimistas surcoreanas derrotaron a Hong Kong en los octavos, a Italia en los cuartos y a Japón en las semifinales, perdiendo en la final ante Francia por una diferencia mínima.

El equipo de mujeres acumula ya tres medallas en lo que va de esta temporada, en los cuatro torneos celebrados hasta ahora de la serie de la Copa Mundial de Esgrima.
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