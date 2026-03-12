Fundador de Coupang es designado como controlador efectivo

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La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur designó el miércoles 29 al fundador de Coupang, Kim Beom Seok, como "mismo titular", figura legal que identifica en Corea al controlador efectivo de un conglomerado empresarial.Desde que el gigante del comercio electrónico fue incluido en 2021 en la lista de grandes grupos empresariales, esa condición recaía en la propia compañía y no en una persona física, gracias a una excepción contemplada por la normativa.Sin embargo, la comisión concluyó que esas condiciones ya no se mantienen, tras determinar que Kim Yoo Seok, hermano menor del creador de Coupang, participó de forma efectiva en la gestión de la compañía.Con este cambio, las autoridades pasarán a considerar a Kim Beom Seok como principal responsable del grupo al supervisar la estructura de sus filiales y posibles irregularidades internas.