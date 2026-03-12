KOSPI marca nuevo récord por tercera sesión consecutiva

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El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, prolongó el miércoles 29 su racha de máximos históricos por tercera sesión consecutiva, tras subir un 0,75% respecto a la jornada anterior y terminar en 6.690,90 puntos.El indicador abrió con una caída del 0,33%, en 6.619,00 puntos, y osciló entre ganancias y pérdidas durante gran parte de la sesión, pero logró recuperarse por la tarde hasta marcar un nuevo récord de cierre.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también avanzó con un 0,39%, hasta situarse en 1.220,26 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que ganó 5,4 unidades y cerró la sesión en 1.479,0 wones por dólar.