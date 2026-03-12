Exportaciones alcanzan nuevo récord de mayo

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Las exportaciones aumentaron entre el 1 y el 10 de este mes un 43,7% en comparación con hace un año y totalizaron 18.400 millones de dólares, lo que supone un nuevo récord de los diez primeros días de mayo.El mayor crecimiento se vio en las exportaciones de semiconductores, que ganaron casi un 150% respecto al mismo periodo de 2025 y alcanzaron también el mayor volumen de entre los registrados en el primer tercio de un mes de mayo.Igualmente, las exportaciones de accesorios de ordenadores incrementaron un 382,8%, mientras que las de productos petrolíferos un 2,4%. En tanto, las de automóviles mermaron un 26%.Por destino, los envíos de bienes aumentaron principalmente hacia China, Vietnam, Estados Unidos, Taiwán y los países de la Unión Europea. En los diez primeros días del mes la balanza de comercio exterior arrojó un superávit de 1.700 millones de dólares, con unas importaciones de 16.700 millones de dólares, es decir, un 14,9% más que hace un año.