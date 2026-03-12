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Economía

KOSPI supera 7.800 puntos

Write: 2026-05-11 15:47:26Update: 2026-05-11 16:55:31

KOSPI supera 7.800 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, vivió el lunes 11 otra jornada de récords al superar las 7.800 unidades. Respecto al viernes 8 de la semana pasada, ganó un 4,32%, con lo que culminó la sesión en 7.822,24 puntos, alcanzando de nuevo el nivel más elevado de la historia. 

El parqué paralelo KOSDAQ, en cambio, perdió un 0,03% y finalizó en 1.207,34 puntos. 

En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que al terminar las transacciones cotizó a 1.472,4 wones por dólar, 0,7 unidades más que el viernes pasado.
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