Corea refuerza cooperación en minerales y transporte marítimo con países africanos

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y cincuenta países africanos reforzaron su cooperación en una reunión que contó con la presencia de ministros y viceministros de Exteriores, así como los máximos representantes de cuatro importantes organismos regionales: la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo, el bloque del Área de Libre Comercio Continental Africana y el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades.El encuentro del lunes 1 tuvo lugar en Seúl y en su primera sesión abordó la cooperación entre Corea y África en comercio e inversiones, infraestructura y seguridad alimentaria. En la segunda sesión se trató la solidaridad interregional frente a retos globales como el cambio climático, las crisis sanitarias y las amenazas transfronterizas a la paz.Al final de la jornada, los presentes adoptaron una declaración conjunta, en la que se pronunciaron sobre la inestabilidad geopolítica actual, la guerra en Medio Oriente y el impacto de estos factores de incertidumbre en la economía mundial, en particular en la economía surcoreana y africana. En este sentido, recalcaron la importancia reforzar la cooperación internacional para garantizar rutas seguras de transporte marítimo y el suministro estable de minerales críticos.Los participantes reconocieron mutuamente la gran sinergia que se puede generar entre Corea del Sur y las naciones africanas, y también la necesidad de impulsar más activamente la cooperación económica. La reunión continúa el martes 2 con un foro de negocios y el encuentro que una veintena de asistentes mantendrá con el presidente Lee Jae Myung.