Hanwha se disculpa por explosión en fábricas de armas

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El conglomerado matriz de la empresa de defensa Hanwha Aerospace, Hanwha Group, ofreció el lunes 1 una disculpa oficial por la explosión que se produjo el día anterior en una fábrica de armas gestionada por la filial en Daejeon.El grupo extendió primero su pésame por las cinco personas que fallecieron en el accidente, junto con un mensaje de consuelo a los familiares. También declaró que brindará todo el apoyo necesario a los afectados y que desea la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas.De igual forma, Hanhwa Group prometió realizar una investigación exhaustiva para esclarecer las causas, de modo que nunca más se repitan incidentes de este tipo.El propio presidente del conglomerado, Kim Seung Yeon, emitió un mensaje de condolencia y solidaridad, prometiendo que formará un equipo especial que se encargue de ayudar a las víctimas y sus familiares.