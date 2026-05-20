Gobierno asiste a Hanwha Aerospace en la investigación de la reciente explosión

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El titular de Defensa, Ahn Gyu Back, anticipó que hará llegar a Hanwha Aerospace la ayuda técnica necesaria para completar satisfactoriamente junto a la Administración de Programas de Adquisición de Defensa, las investigaciones sobre la explosión ocurrida en la fábrica de armas de Daejeon.El ministro expresó esta disposición mediante una publicación en redes sociales, en la que declaró que el Gobierno también colaborará para que a partir de lo sucedido se establezcan medidas y estándares de seguridad que garanticen el bienestar de todos los trabajadores del sector de defensa.Además, Ahn envió sus condolencias a los familiares de las personas que fallecieron en el accidente, mientras que deseó una pronta recuperación a los heridos.