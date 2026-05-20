Precios al consumidor registran la mayor subida en 26 meses

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Los precios al consumidor marcaron en mayo el mayor aumento en 26 meses debido a los combustibles, cuyo valor en el mercado alcanzó el nivel más alto de los últimos tres años y diez meses por la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo.El índice de precios al consumidor alcanzó 119,92 puntos el mes pasado, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a hace un año. Se trata del mayor aumento desde marzo de 2024, cuando el índice también avanzó un 3,1%. Posteriormente, la inflación se moderó y llegó al 2% en enero y febrero de este año. Sin embargo, la subida de los precios al consumidor empezó a acelerarse de nuevo en abril por influencia directa de las cotizaciones internacionales del crudo.Los derivados del petróleo subieron en mayo en promedio un 24,2%, mientras que el precio de la gasolina aumentó un 23,1%, el del diésel un 33,3% y el del queroseno un 21,7%. Las subidas afectaron directamente en los bienes manufacturados y los billetes de avión, que aumentaron de precio respectivamente un 4,2% y un 33,5%. En el caso de las tarifas aéreas, su incremento corresponde a un nuevo récord desde que comenzaron las estadísticas relacionadas en 1995.En tanto, la inflación percibida aumentó un 3,3%, pese a que el índice de precios de alimentos frescos descendió un 1,4%.