Seúl destaca presencia de canciller norcoreana en ceremonia de embajada rusa

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El Ministerio de Reunificación surcoreano destacó la asistencia de la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, a la ceremonia de inauguración en Pyongyang de una placa en homenaje al exembajador ruso Aleksandr Matsegora, al evaluar que refleja el estrechamiento de las relaciones entre Corea del Norte y Rusia.El portavoz de la cartera, Yoon Min Ho, informó el lunes 1 que el acto tuvo lugar en la Embajada de Rusia en Pyongyang el sábado 30 con la presencia de la canciller, quien estuvo acompañada del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte. Según Yoon, la participación de estos altos cargos es la prueba más contundente de los sólidos lazos entre ambos países.El representante del ministerio surcoreano también explicó que la cooperación e intercambios entre Corea del Norte y Rusia continúan reforzándose desde la firma de un tratado de socios estratégicos integrales en junio de 2024.Este acercamiento se refleja en ámbitos fuera del político-militar, como por ejemplo en el turístico, con la visita de alrededor de 7.000 ciudadanos rusos a destinos dentro del territorio norcoreano durante 2025.